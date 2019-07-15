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В Пензе спасены двое подростков, оказавшихся в Суре из-за перевернувшейся байдарки

16:23 | 15.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра вытащили из реки Суры в центральной части областного центра двоих воспитанников секции гребли на байдарках детского морского центра, оказавшихся в воде из-за перевернувшейся лодки в понедельник, 15 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензе спасены двое подростков, оказавшихся в Суре из-за перевернувшейся байдарки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня, в районе 11.00 напротив спасательной станции «Пески» байдарка перевернулась на воде. В ней находился ребенок без спасательного жилета. Лодка стала тонуть, и подросток стал ее удерживать. На спасение плавсредства подоспел еще один ребенок», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что находившиеся на берегу сотрудники ППСЦ увидели детей, незамедлительно спустили на воду катер и отправились им на помощь.

«Бросив ребятам спасательный круг и убедившись, что все в порядке, они взяли на буксир байдарку, доставили детей и лодку на берег. Только благодаря тому, что плавсредство перевернулось в зоне видимости, они смогли вовремя прийти на помощь и спасти подростков», — отметили в главном управлении.

Комментируя инцидент, спасатель III класса Павел Поляков сообщил, что подростки находились без спасательных жилетов.

«Мы неоднократно предупреждали их и их тренера о необходимости использования средств спасения», — добавил он.

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