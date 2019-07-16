Проверка организована в Пензе по факту гибели мужчины, купавшегося в Суре Происшествия

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1986 года рождения, который утонул во время купания в Суре в районе пляжа на улице Ангарской в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, около 22.00 15 июля мужчина плавал в водоеме в компании двоих родственников и двоих новых знакомых и внезапно скрылся под водой.

Татьяна Махницкая уточнила, что тело погибшего извлечено из воды на следующий день, 16 июля, в результате водолазного поиска.

«При осмотре телесных повреждений не обнаружено», — добавила она.