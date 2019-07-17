По факту гибели инвалида при пожаре в Пензе организована проверка Происшествия

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины-инвалида в результате пожара в одной из квартир, расположенной на первом этаже дома №9 на улице 8 Марта в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 16 июля в квартире произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело мужчины 1972 года рождения. Он проживал с матерью, которой на момент возникновения пожара дома не было. При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что, по предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и смерти мужчины», — добавила Татьяна Махницкая.