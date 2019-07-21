В пензенском зоопарке жеребенок умер от переедания Происшествия

Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Жеребенок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, умер от переедания в зоопарке Пензы вечером в субботу, 20 июля.

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«Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка. После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве «добрых кормильцев», но медицина не всесильна», — говорится в сообщении, опубликованном в группе зоопарке в социальной сети «ВКонтакте».

В нем также отмечается, что люди игнорируют таблички, запрещающие кормление, и просьбы сотрудников зоопарка, придумывают различные оправдания своим действиям.

«Не кормите наших животных, если хотите видеть их живыми», — добавляется в тексте.