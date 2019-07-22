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Стали известны обстоятельства гибели женщины, утонувшей в Кузнецком районе

15:08 | 22.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. 23-летняя женщина, утонувшая на пруду в Кузнецком районе Пензенской области, приехала к водоему со своей дочерью и знакомым. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Стали известны обстоятельства гибели женщины, утонувшей в Кузнецком районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 21 июля жительница Кузнецка вместе со своей дочерью 2015 года рождения и знакомым находилась на пруду в селе Сосновка Кузнецкого района. Вместе с ребенком она решила поплавать на надувном матрасе. В процессе купания одна из отдыхающих увидела, что ребенок один находится в воде. Она подплыла к девочке и помогла ей добраться до берега», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что очевидцы вызвали на место сотрудников правоохранительных органов, поскольку матери ребенка нигде не было видно.

«По предварительным данным, смерть женщины наступила от механической асфиксии при утоплении», — сказала Татьяна Махницкая.

По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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