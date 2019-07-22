Перелом шейного позвонка, предположительно, привел к смерти мужчины на пруду в Армиево Происшествия

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Перелом шейного позвонка, по предварительным данным, привел к смерти мужчины 1985 года рождения, который погиб на пруду в селе Армиево Шемышейского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 20 июля 34-летний мужчина в компании родственников и друзей отдыхал на пруду в селе Армиево. Около 20.00 он пошел купаться. Через несколько минут компания заметила, что мужчина всплыл на поверхность воды и не подавал признаков жизни. Родственники вытащили его на берег, вызвали скорую медицинскую помощь. Проведенные реанимационные мероприятия положительного результата не дали», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по данному факту организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.