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По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка

18:02 | 24.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 55-летнего мужчины в результате пожара, произошедшего в доме на улице Березовой в селе Любятово Иссинского района Пензенской области в ночь на среду, 24 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка

Фото: Penza.sledcom.ru

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Представитель следственного управления уточнила, что, по имеющейся информации, мужчина проживал один.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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