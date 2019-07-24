По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка Происшествия

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 55-летнего мужчины в результате пожара, произошедшего в доме на улице Березовой в селе Любятово Иссинского района Пензенской области в ночь на среду, 24 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Представитель следственного управления уточнила, что, по имеющейся информации, мужчина проживал один.

Обстоятельства случившегося выясняются.