Женщина госпитализирована после ДТП в Арбеково Происшествия

Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Пассажирка автомобиля «Volkswagen Passat» госпитализирована с травмами в результате столкновения транспортного средства с машиной «Volkswagen Touran» на перекрестке улиц Тернопольской и Рахманинова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 25 июля в 21.05 напротив дома №4 на улице Тернопольской произошло столкновение автомобиля «Volkswagen Passat» под управлением мужчины 1972 года рождения и автомобиля «Volkswagen Touran», за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В результате аварии «Volkswagen Passat» врезался в металлическое ограждение. От удара со второй иномаркой у него оказалась сильно повреждена правая сторона кузова, обе двери вывернуло. У «Volkswagen Touran» основные повреждения пришлись на переднюю часть.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося и степень вины каждого из водителей.