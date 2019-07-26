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В Пензе водитель провез мужчину на крыше «Яндекс.Такси» и получил штраф

17:06 | 26.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Kalina» с символикой «Яндекс.Такси» получил штраф за то, что провез по улице Гоголя в Пензе мужчину на крыше транспортного средства.

В Пензе водитель провез мужчину на крыше «Яндекс.Такси» и получил штраф. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Видеозапись и фотографии, на которых запечатлен этот момент, появились в интернете в пятницу, 26 июля. На кадрах видно, что мужчина держится руками за кузов в районе водительской двери, лежа на крыше поперек машины.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел накануне, 25 июля.

«В отношении водителя автомобиля «Lada Kalina» – мужчины 1976 года рождения вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». [...] Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что пока не располагают информацией о том, добровольно ли пассажир оказался на крыше движущейся машины.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», — сказали в отделе.

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