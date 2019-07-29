Установлена личность рыбака, утонувшего в Пензе Происшествия

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, тело которого случайные прохожие обнаружили в реке Пензе вблизи одного из домов на улице Локтионова утром в минувшую пятницу, 26 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Им оказался житель Пензы 1988 года рождения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в руках у погибшего находился крючок, а на берегу — пакет с выловленной рыбой и рюкзак со снастями.

«По предварительным данным, смерть мужчины наступила от механической асфиксии при утоплении», — сказала собеседница агентства.

Представитель следственного управления пояснила, что по факту случившегося организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.