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В Кузнецке двое детей пострадали в ДТП

11:17 | 31.07.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 31 июля 2019. PenzaNews. Двое малолетних пассажиров автомобиля «Mazda 3» получили травмы в результате ДТП на улице Октябрьской в Кузнецке Пензенской области вечером в минувший вторник, 30 июля.

В Кузнецке двое детей пострадали в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Mazda» – женщина 1994 года рождения допустила наезд на стоящую машину «Hyundai Solaris», после чего произошло опрокидывание ее транспортного средства», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что после аварии девочка 2019 года рождения с травмами доставлена в больницу, кроме того, медицинская помощь оказана мальчику 2018 года рождения, которому госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в Госавтоинспекции.

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