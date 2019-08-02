Водитель «КамАЗа» пострадал в тройном ДТП на улице Калинина в Пензе Происшествия

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Водитель «КамАЗа» госпитализирован в результате ДТП с участием автомобилей «Toyota» и «Land Rover», произошедшего на улице Калинина в Пензе — в районе перекрестка с улицей Окружной — в пятницу, 2 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Грузовая машина, перевозившая землю, после столкновения опрокинулась на бок, и содержимое кузова рассыпалось по проезжей части.

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Автомобиль «Toyota» врезался в ограждение, установленное вдоль дороги, снеся одну из его секций.

Попавшие в ДТП машины перекрыли одну полосу по направлению в центр Пензы. В связи с этим движение транспорта на данном участке оказалось затруднено.

По факту аварии организована проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей.