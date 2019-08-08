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Лось и автомобиль не поделили дорогу в Заречном: сохатый погиб, водитель получил травмы

13:43 | 08.08.2019 | Происшествия

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Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Самец лося, возраст которого составлял не менее трех лет, погиб в результате ДТП, произошедшего в Заречном Пензенской области.

Лось и автомобиль не поделили дорогу в Заречном: сохатый погиб, водитель получил травмы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, вечером в минувшую среду, 7 августа, легковой автомобиль насмерть сбил сохатого, вышедшего на дорогу, при этом водитель машины получил травмы.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тыс. рублей», — уточнили в министерстве.

По данным газеты «Заречье сегодня», утром в четверг, 8 августа, мертвого лося еще можно было наблюдать на обочине вблизи места происшествия. Перед тем, как убрать его, специалисты выполнили ряд предусмотренных в таких случаях процедур, в частности, произвели забор биоматериала, чтобы сделать анализ на бешенство.

Примерно в 9.30 тушу лося погрузили в ковш экскаватора, оттуда переместили в кузов машины и увезли на утилизацию.

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