Молодая женщина погибла в ДТП под Никольском Происшествия

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Женщина 1998 года рождения, управлявшая автомобилем «ZAZ Chance», погибла в результате ДТП, произошедшего в Никольском районе Пензенской области в пятницу, 9 августа.

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«По предварительным данным, в 3.00 на 50 км автодороги «Сосновоборск — Никольск» водитель личного автомобиля «ZAZ Chance» допустила съезд в правый кювет», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что затем машина врезалась в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончалась на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

По факту трагического ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.