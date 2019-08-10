В Никольске вступил в силу приговор виновнику ДТП, в котором пострадал мотоциклист Происшествия

Никольск, 10 августа 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым на полгода ограничена свобода водителя автомобиля «ВАЗ-21074» за ДТП с участием мотоциклиста в городе Никольске Пензенской области, вступил в законную силу.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда, 20 апреля 2019 года мужчина, управляя легковым автомобилем, не уступил дорогу мотоциклу «Днепр» при повороте налево — с улицы Белинского на улицу Куйбышева, в результате чего произошло столкновение и водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

При этом суд учел признание автомобилистом своей вины, раскаяние в содеянном, а также наличие у него на иждивении дочери, являющейся инвалидом I группы с детства, и отсутствие к нему претензий со стороны потерпевшего.