Обнаруженные в Нижнеломовском районе останки принадлежат охотнику из Пензы — СКР Происшествия

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Скелетированные останки человека, обнаруженные жителями Нижнеломовского района в лесном массиве в минувшую субботу, 10 августа, принадлежат мужчине из Пензы, пропавшему 4 года назад. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, 11 апреля 2015 года житель Пензы 1964 года рождения направился на охоту в Нижнеломовский район, после чего родственники потеряли связь с ним. 10 августа 2019 года жители района в лесном массиве вблизи села Красного обнаружили скелетированные останки. По находившимся вблизи вещам, в том числе охотничьим принадлежностям, личность погибшего была установлена сотрудниками правоохранительных органов, а впоследствии — родственниками», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что точную причину смерти охотника предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.