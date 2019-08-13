В ДТП на трассе под Пензой пострадали три человека Происшествия

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «УАЗ Патриот», «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2114» на 675 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области вечером во вторник, 13 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 17.10 произошло столкновение трех автомобилей — «ВАЗ-2114», «УАЗ Патриот» и «ВАЗ-2115». В результате водитель «четырнадцатой» – женщина 1984 года рождения, а также две пассажирки 1957 и 2019 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что по факту ДТП организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.