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В ДТП на трассе под Пензой пострадали три человека

18:42 | 13.08.2019 | Происшествия

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «УАЗ Патриот», «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2114» на 675 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области вечером во вторник, 13 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП на трассе под Пензой пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 17.10 произошло столкновение трех автомобилей — «ВАЗ-2114», «УАЗ Патриот» и «ВАЗ-2115». В результате водитель «четырнадцатой» – женщина 1984 года рождения, а также две пассажирки 1957 и 2019 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что по факту ДТП организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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