В Каменском районе пропали двое подростков Происшествия

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Полиция разыскивает несовершеннолетних Андрея Лоскутова и Татьяну Кротову, которые вечером 12 августа покинули свои дома в Каменке Пензенской области и пропали без вести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве добавили, что подростки 2005 года рождения могут находиться вместе.

Пропавшим подросткам на вид 15 лет. Рост Андрея Лоскутова составляет 170–175 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые. Юноша был одет в темный свитер, черные брюки, на ногах — серые кроссовки.

Татьяна Кротова ростом 160–163 см, также худощавого телосложения, волосы светлые. На ней была бордовая куртка, черные лосины с двумя белыми полосами, на ногах — кроссовки.

Информацию о возможном местонахождении пропавших можно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Каменскому району.