Стали известны некоторые подробности ДТП на Окружной Происшествия

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Столкновение трех транспортных средств — двух автомобилей и мотоцикла — предшествовало наезду на пешехода, сбитого на улице Окружной в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 17 августа в 19.20 в районе здания №163 на улице Окружной произошло столкновение трех транспортных средств — мотоцикла «Kawasaki», «Mitsubishi Lancer» и «Nissan Almera». В результате водитель мотоцикла допустил наезд на пешехода – юношу 2001 года рождения», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП организована проверка.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.