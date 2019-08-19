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Стали известны обстоятельства падения ребенка из окна жилого дома в Пензе

16:27 | 19.08.2019 | Происшествия

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Мальчик 2016 года рождения выпал из окна комнаты на втором этаже дома на улице Лесная слобода в Пензе в то время, когда его родители находились на первом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Стали известны обстоятельства падения ребенка из окна жилого дома в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем в минувшую субботу, 17 августа.

«По предварительным данным, ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна, получив при падении ушибы», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что пострадавший незамедлительно был доставлен в областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая помощь.

«Угрозы жизни мальчика не имеется», — подчеркнули в СУ СКР.

В пресс-службе отметили также, что семья является благополучной.

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