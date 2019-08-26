Пострадавшая в ДТП на улице Володарского в Пензе женщина умерла в больнице Происшествия

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Пассажирка автомобиля «ВАЗ-2108» 1949 года рождения, пострадавшая в результате ДТП с участием трех машин на улице Володарского в Пензе, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В Госавтоинспекции пояснили, что по факту аварии проводится проверка.

«По предварительным данным, 24 августа в 4.15 у дома №92 на улице Володарского произошло столкновение трех автомобилей — «ВАЗ-2108», «Datsun on-DO» и «Lifan Solano». Телесные повреждения получили две пассажирки автомашины «ВАЗ-2108», они были госпитализированы. Одна из женщин впоследствии скончалась», — сказали в ведомстве.

Обстоятельства трагического ДТП выясняются.