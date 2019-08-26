EN
18:49:47 Понедельник, 26 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пострадавшая в ДТП на улице Володарского в Пензе женщина умерла в больнице

12:37 | 26.08.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Пассажирка автомобиля «ВАЗ-2108» 1949 года рождения, пострадавшая в результате ДТП с участием трех машин на улице Володарского в Пензе, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пострадавшая в ДТП на улице Володарского в Пензе женщина умерла в больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В Госавтоинспекции пояснили, что по факту аварии проводится проверка.

«По предварительным данным, 24 августа в 4.15 у дома №92 на улице Володарского произошло столкновение трех автомобилей — «ВАЗ-2108», «Datsun on-DO» и «Lifan Solano». Телесные повреждения получили две пассажирки автомашины «ВАЗ-2108», они были госпитализированы. Одна из женщин впоследствии скончалась», — сказали в ведомстве.

Обстоятельства трагического ДТП выясняются.

Загрузка...
Читайте также
Более 14 тыс. трудовых договоров заключено в регионе с людьми, работавшими неофициально Раскрыт сговор между пензенским онкодиспансером и АО «Фармимэкс»
Горячая вода вернулась почти во все дома Пензы — «Т Плюс» Мошенник выманил у жительницы Заречного 140 тыс. рублей
Завершено обследование участков нефтепродуктопровода «Куйбышев — Брянск» В Кузнецке организована проверка по факту гибели водителя машины, врезавшейся в столб
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама