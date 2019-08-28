Под Пензой начата проверка по факту причинения телесных повреждений подростку в лагере Происшествия

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Городищенском районе Пензенской области по факту причинения телесных повреждений подростку в детском оздоровительном лагере.

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Основанием для ее проведения послужили появившиеся в соцсети сведения.

«По информации, размещенной в социальной сети, о конфликте между подростком и двумя взрослыми женщинами в детском оздоровительном лагере, расположенном в Городищенском районе Пензенской области, незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В ведомстве пояснили, что предстоит детально установить обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему, а также дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников детского оздоровительного лагеря.