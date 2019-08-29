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Личность насмерть сбитого в Белинском районе пешехода пока не установлена — ГИБДД

11:19 | 29.08.2019 | Происшествия

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Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Личность пешехода, который погиб в ДТП на территории Белинского района Пензенской области в ночь на четверг, 29 августа, пока не установлена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Личность насмерть сбитого в Белинском районе пешехода пока не установлена — ГИБДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 28 августа в 23.45 на 6 км автодороги «Тамбов — Пенза» — «Поим — Башмаково — Земетчино» водитель автомобиля «Mercedes-Benz V250» – мужчина 1975 года рождения допустил наезд пешехода, который от полученных травм скончался на месте аварии», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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