Личность насмерть сбитого в Белинском районе пешехода пока не установлена — ГИБДД Происшествия

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Личность пешехода, который погиб в ДТП на территории Белинского района Пензенской области в ночь на четверг, 29 августа, пока не установлена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 28 августа в 23.45 на 6 км автодороги «Тамбов — Пенза» — «Поим — Башмаково — Земетчино» водитель автомобиля «Mercedes-Benz V250» – мужчина 1975 года рождения допустил наезд пешехода, который от полученных травм скончался на месте аварии», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.