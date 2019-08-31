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В Пензе во время пожара на помощь двум пенсионерам пришла военнослужащая Росгвардии

10:37 | 31.08.2019 | Происшествия

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Пенза, 31 августа 2019. PenzaNews. Военнослужащая регионального управления Росгвардии ефрейтор Елена Шадчнева пришла на помощь двум пенсионерам — глухонемой женщине и ее сыну — во время пожара в доме №8 на улице Космодемьянской в Пензе рано утром в субботу, 31 августа.

В Пензе во время пожара на помощь двум пенсионерам пришла военнослужащая Росгвардии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, Елена Шадчнева и ее знакомый стали одними из очевидцев происшествия, они сразу позвонили в экстренные службы и отправились на выручку жильцам.

«В горящем доме находились двое граждан. Из-за шока они не могли самостоятельно выбраться на улицу. Молодые люди вывели из дома глухонемую женщину и ее сына. Оба пенсионера не пострадали», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что за проявленную бдительность и решительные действия на пожаре начальником управления Росгвардии по Пензенской области полковником полиции Игорем Беловым решается вопрос о поощрении молодых людей.

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