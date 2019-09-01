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В Кузнецке на трассе минивэн сбил двух пешеходов: женщина погибла, ребенок травмирован

09:39 | 01.09.2019 | Происшествия

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Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецке Пензенской области, в результате которого погибла женщина 1987 года рождения и пострадал ребенок 2010 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Кузнецке на трассе минивэн сбил двух пешеходов: женщина погибла, ребенок травмирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 31 сентября в 13.10 на 756 км федеральной автодороги «Урал» водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» – мужчина 1968 года рождения допустил наезд на пешеходов. В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП, мальчик госпитализирован», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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