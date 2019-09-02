Мужчина погиб во время отдыха в «Русской охоте» в Пензе Происшествия

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Один из отдыхающих погиб на территории ресторанно-гостиничного комплекса «Русская охота» в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, трагический инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 августа. В 21.14 в экстренные службы поступил сигнал о том, что мужчина упал в водоем, после чего никто из очевидцев его не видел.

На территорию комплекса незамедлительно прибыли спасатели. Водолазы обследовали дно русла старицы реки Суры в месте, на которое указали свидетели произошедшего, однако это не дало результата.

Тогда спасатели приняли решение расширить сектор поиска. В итоге им удалось обнаружить тело мужчины, который к тому моменту был мертв. Водолазы извлекли его из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Точная причина смерти отдыхающего будет установлена по результатам экспертизы.

Обстоятельства случившегося выясняются.