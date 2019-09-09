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В ДТП под Кузнецком погибли три человека, в том числе ребенок

19:17 | 09.09.2019 | Происшествия

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП с участием автомобилей «Lada Granta» и «Mercedes-Benz» в Кузнецком районе Пензенской области вечером в понедельник, 9 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП под Кузнецком погибли три человека, в том числе ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 17.50 на 3 км автомобильной дороги «Подъезд к городу Кузнецку с западной стороны» произошло столкновение двух транспортных средств — «Lada Granta» под управлением водителя 1986 года рождения и «Mercedes-Benz», за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения. В результате происшествия водитель и две пассажирки отечественной машины — женщина 1992 года рождения и девочка 2014 года рождения — от полученных травм скончались на месте», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель автомобиля «Mercedes-Benz» госпитализирован.

По факту трагической аварии организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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