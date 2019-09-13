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В Пензенской области при пожаре в частном доме погибла 75-летняя пенсионерка

16:37 | 13.09.2019 | Происшествия

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Русский Камешкир, 13 сентября 2019. PenzaNews. 75-летняя женщина погибла в результате пожара в частном деревянном доме в селе Бегуч Камешкирского района Пензенской области в пятницу, 13 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области при пожаре в частном доме погибла 75-летняя пенсионерка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о возгорании поступил в подразделение МЧС от соседей около 5.00.

«В доме — около выхода — было обнаружено тело 75-летней хозяйки жилого помещения. По имеющейся информации, она проживала одна», — уточнила собеседница агентства.

Представитель управления добавила, что, по предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки.

Для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

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