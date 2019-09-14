В Заречном оштрафован водитель иномарки, не уступивший дорогу электросамокату Происшествия

Заречный, 14 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено в Заречном Пензенской области водителю автомобиля «Ford Focus», который при движении по улице Промышленной нарушил правила проезда перекрестка и не уступил дорогу человеку, следовавшему на электросамокате во встречном направлении.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда, административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», было допущено днем 13 августа.

«В судебном заседании автомобилист с вмененным ему правонарушением согласился, в содеянном раскаялся, а также пояснил, что после ДТП сразу же вызвал скорую помощь. Потерпевший на строгом наказании не настаивал», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что постановление суда о назначении штрафа в законную силу пока не вступило.