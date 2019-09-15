В Пензенской области в ДТП с участием минивэна «Toyota Alphard» пострадали восемь человек Происшествия

Пенза, 15 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения минивэна «Toyota Alphard» с лосем в Малосердобинском районе Пензенской области, в результате чего пострадали восемь человек.

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«Предварительно установлено, что 13 сентября в 22.00 на 504 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов» водитель автомобиля «Toyota Alphard» – мужчина 1994 года рождения допустил наезд на животное, после чего произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что травмы различной степени тяжести получили водитель и семеро пассажиров — шестеро мужчин и женщина, они госпитализированы.

По факту ДТП организована проверка.