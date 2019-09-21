В ночном пожаре на улице Ладожской в Пензе погиб мужчина
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Пенза, 21 сентября 2019. PenzaNews. Мужчина 1952 года рождения погиб в результате пожара в трехкомнатной квартире во втором подъезде девятиэтажного дома №37 на улице Ладожской в Пензе в ночь на субботу, 21 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Возгорание произошло между 1.00 и 2.00.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, для ликвидации последствий происшествия привлекались десять человек личного состава и три единицы техники.
«При тушении пожара были эвакуированы 15 человек, спасены двое», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что полностью выгорела комната площадью 12 кв. метров.
По имеющейся информации, в связи с тем, что пожар произошел в квартире на первом этаже, соседние при проливке помещений не пострадали.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.