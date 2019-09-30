Житель Пензы задержан за угрозы в адрес матери, заподозрившей его в краже военных наград Происшествия

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны задержали на улице Медицинской в Пензе 40-летнего мужчину, который вел себя агрессивно по отношению к матери, заподозрившей его в совершении кражи.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, ближайший экипаж был направлен к месту происшествия сразу после звонка встревоженной женщины.

«По прибытии стражей порядка она пояснила, что сын злоупотребляет спиртным, из дома периодически пропадают вещи — на этот раз исчезли военные награды ее отца. Женщина поняла, что их украл сын, и сказала ему об этом, на что тот отреагировал агрессивно — начал выражаться грубой нецензурной бранью, размахивал руками и пытался учинить драку», — прокомментировали произошедшее в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.