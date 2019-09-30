EN
14:58:34 Понедельник, 30 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы задержан за угрозы в адрес матери, заподозрившей его в краже военных наград

11:24 | 30.09.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны задержали на улице Медицинской в Пензе 40-летнего мужчину, который вел себя агрессивно по отношению к матери, заподозрившей его в совершении кражи.

Житель Пензы задержан за угрозы в адрес матери, заподозрившей его в краже военных наград. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, ближайший экипаж был направлен к месту происшествия сразу после звонка встревоженной женщины.

«По прибытии стражей порядка она пояснила, что сын злоупотребляет спиртным, из дома периодически пропадают вещи — на этот раз исчезли военные награды ее отца. Женщина поняла, что их украл сын, и сказала ему об этом, на что тот отреагировал агрессивно — начал выражаться грубой нецензурной бранью, размахивал руками и пытался учинить драку», — прокомментировали произошедшее в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области пройдет месячник по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и сигарет В Нижнем Ломове из незаконного оборота изъяли почти 1 кг запрещенных веществ
В Пензе женщина лишилась 80 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомцем Бывший главврач камешкирской больницы Павел Пискаев скончался на 60-м году жизни
В доме на улице Кижеватова в Пензе произошел пожар Девочка-пешеход пострадала в ДТП на улице Кирова в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement