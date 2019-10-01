Человек и 13 животных погибли при пожаре в Пачелмском районе Происшествия

Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Мужчина 1963 года рождения, две коровы, лошадь, жеребенок и девять кроликов погибли в результате пожара в селе Козловка Пачелмского района Пензенской области во вторник, 1 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 6.39. Пожар произошел в кирпичной сторожке площадью 15 кв. метров, находящейся внутри железобетонного коровника», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что помещение выгорело изнутри, а также огонь уничтожил кровлю.

В управлении уточнили, что погибший мужчина был сторожем.

Причины и обстоятельства трагического пожара выясняются.