По факту падения рабочего со строительных лесов на Пензе-III организована проверка Происшествия

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту падения рабочего 1969 года рождения со строительных лесов на станции Пенза-III.

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«По данным следствия, вечером 3 октября мужчина осуществлял фасадные работы на территории локомотивного депо станции Пенза-III. При их выполнении он упал со строительных лесов с высоты более трех метров, получив телесные повреждения», —сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По результатам проверки будет сделан вывод о наличии или отсутствии в действиях ответственных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».