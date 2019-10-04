EN
20:48:35 Пятница, 4 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту падения рабочего со строительных лесов на Пензе-III организована проверка

18:58 | 04.10.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту падения рабочего 1969 года рождения со строительных лесов на станции Пенза-III.

По факту падения рабочего со строительных лесов на Пензе-III организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 3 октября мужчина осуществлял фасадные работы на территории локомотивного депо станции Пенза-III. При их выполнении он упал со строительных лесов с высоты более трех метров, получив телесные повреждения», —сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По результатам проверки будет сделан вывод о наличии или отсутствии в действиях ответственных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Загрузка...
Читайте также
Девять пензенских студентов будут получать стипендии правительства России Возглавлять фракцию КПРФ в гордуме Пензы будет Александр Смирнов
Проект генплана Пензы предусматривает открытие сквозного проезда через рынок — Кувайцев В пензенском управлении МЧС состоялось мероприятие по случаю Дня гражданской обороны
Депутат Хомец поднял вопрос об открытии сквозного проезда через Центральный рынок Пензы Мошенник выманил 575 тыс. рублей у пенсионерки из Пензы, искавшей работу
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement