В Городище подросток сорвался с неисправного моста в реку Происшествия

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту падения 15-летнего подростка с моста на улице Московской в Городище Пензенской области в реку Юловку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

Она уточнила, что, по предварительным данным, юноша передвигался по пешеходной зоне моста и упал вниз из-за технической неисправности сооружения, при этом какие-либо предупреждающие об опасности знаки или ограждения на месте происшествия отсутствовали.

«Из водоема подростку помог выбраться случайный прохожий», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что подросток получил телесные повреждения, однако госпитализация ему не потребовалась.

По ее словам, в ходе проверки следователю предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц городской администрации, ответственных за техническое состояние моста.