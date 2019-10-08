В диспансере на улице Володарского в Пензе произошло возгорание, никто не пострадал Происшествия

Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Возгорание электроприборов в подсобном помещении на 3 этаже областного врачебно-физкультурного диспансера на улице Володарского в Пензе произошло утром во вторник, 8 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

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Она пояснила, что присутствующих в здании людей о случившемся оповестила пожарная сигнализация, посетители и персонал были оперативно эвакуированы.

По словам Анны Шупиловой, в связи с тем, что возгорание произошло в учреждении здравоохранения — на объекте с массовым пребыванием людей — на место были направлены 24 человека личного состава и восемь единиц техники.

«По прибытии пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание электроприборов на площади 2 кв. метра», — сказала собеседница агентства, уточнив, что оно было ликвидировано подручными средствами до приезда представителей МЧС.

Она добавила, что помощь пожарных не потребовалась.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.