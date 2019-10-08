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На трассе под Пензой в ДТП с грузовиком пострадали два человека

18:10 | 08.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомашины «Mercedes-Benz» с полуприцепом на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области во вторник, 8 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

На трассе под Пензой в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что автомобиль «Mercedes-Benz» с полуприцепом под управлением мужчины 1980 года рождения допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате водитель и пассажир данной автомашины – женщина 1999 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП организована проверка.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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