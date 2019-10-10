Тело пропавшей в Пензенской области пенсионерки обнаружено в водоеме Происшествия

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Тело жительницы Малосердобинского района Пензенской области 1938 года рождения, которую на протяжении нескольких дней искали ее родственники, а также неравнодушные люди и сотрудники полиции, обнаружено в водоеме.

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По данному факту организована доследственная проверка.

«По данным следствия, о безвестном исчезновении жительницы села Колемас родственники сообщили в полицию 7 октября, последний раз они ее видели днем ранее. В результате поисковых мероприятий, организованных сотрудниками полиции с привлечением местных жителей, во второй половине дня 9 октября тело женщины было обнаружено в водоеме, расположенном примерно в 100 метрах от ее дома», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что признаков, которые бы свидетельствовали о криминальном характере смерти, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснила собеседница агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.