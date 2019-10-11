В Пензенской области грузовик сбил несколько человек, двое погибли — ГИБДД Происшествия

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП, произошедшего на федеральной трассе Р208 «Тамбов — Пенза» в Каменском районе вечером в пятницу, 11 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, в 19.50 на 218 км автодороги «Тамбов — Пенза» в границах Каменского района Пензенской области водитель автомобиля «КамАЗ-5490» – мужчина 1962 года рождения допустил наезд на пешеходов. В результате происшествия мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что травмы различной степени тяжести получили мужчина 1980 года рождения и женщина 1997 года рождения, они доставлены в больницу.

«В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали в отделе пропаганды.