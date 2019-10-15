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Названа возможная причина трагического пожара в Городищенском районе

19:20 | 15.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, по предварительным данным, привело к пожару в частном доме на улице Садовой в селе Дигилевка Городищенского района Пензенской области, в результате которого погиб мужчина 1940 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Названа возможная причина трагического пожара в Городищенском районе

Фото: Penza.sledcom.ru

«При первоначальном осмотре на останках погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по имеющейся информации, пенсионер проживал один.

По факту его гибели проводится доследственная проверка.

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