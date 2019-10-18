В Пензенской области отмечается рост числа ДТП Происшествия

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. 1 тыс. 327 ДТП, в результате которых 142 человека погибли, а еще 1 тыс. 823 получили травмы различной степени тяжести, произошло на территории Пензенской области с января по сентябрь 2019 года.

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Согласно данным, размещенным на портале Госавтоинспекции, это больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда произошло 1 тыс. 313 аварий, в которых пострадали 1 тыс. 784 человека. При этом количество погибших было таким же — 142 человека.

Число аварий с особо тяжкими последствиями не изменилось. Зарегистрировано два таких ДТП, в результате которых восемь человек погибли, девять пострадали. В прошлом году смертельные травмы получили четыре человека, ранения различной степени тяжести — 16.

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По последним данным, в Пензенской области наблюдается снижение числа наездов на пешеходов. С января по сентябрь 2019 года произошло 327 таких случаев, погибли 27 человек. За аналогичный период 2018-го их насчитывалось 364, число погибших достигало 34 человек.

По официальной информации, отмечается положительная динамика по числу ДТП, на месте которых зафиксированы нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автодорог и железнодорожных переездов. Оно сократилось с 636 до 560. Вместе с тем выросло количество погибших — с 43 до 49.

Число происшествий с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось со 193 до 159, количеств погибших в них — с 56 до 45, получивших травмы — с 258 до 238.