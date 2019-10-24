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В Белинском районе осужден виновник смертельного ДТП

14:45 | 24.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. 49-летний мужчина, ставший участником смертельного ДТП в Белинском районе Пензенской области, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Белинском районе осужден виновник смертельного ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 1 декабря 2018 года на 135 км автодороги «Тамбов — Пенза» на территории Белинского района водитель «КамАЗа» с полуприцепом-цистерной нарушил ПДД: превысил максимально разрешенную скорость, не учел интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной «Renault Logan». 36-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что управлявший «КамАЗом» мужчина, проживающий в Нижегородской области, настаивал на неисправности тормозной системы грузовика, однако его доводы были опровергнуты заключениями автотехнических экспертиз, показаниями свидетелей и записью видеорегистратора, установленного в автомобиле погибшего.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе частичного возмещения морального вреда матери погибшего, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 7 месяцев», — уточнила представитель прокуратуры.

Светлана Артамонова отметила, что гражданские иски матери и супруги потерпевшего будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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