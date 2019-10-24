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В Пензе заблудившаяся 82-летняя дачница три ночи провела на лавочке, ожидая помощи

18:33 | 24.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Заблудившаяся на территории садоводческого товарищества в Пензе 82-летняя пенсионерка, которую на протяжении нескольких дней искали родные, волонтеры и сотрудники полиции, провела три ночи на лавочке возле заброшенного дачного дома. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе заблудившаяся 82-летняя дачница три ночи провела на лавочке, ожидая помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После трех суток активных поисков — 22 октября — сотрудники уголовного розыска обнаружили пожилую женщину на заброшенном дачном участке в садоводческом товариществе «Дружба-2». Они услышали ее голос — бабушка звала сына», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что пожилая женщина госпитализирована.

«Врачи оценивают ее состояние как стабильное», — уточнили в пресс-службе.

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