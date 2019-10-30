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В Пензенской области пассажир иномарки погиб в ДТП с участием «КамАЗа»

15:16 | 30.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Мужчина 1996 года рождения погиб в результате столкновения легкового автомобиля «Hyundai Solaris» и самосвала «КамАЗ» в Белинском районе Пензенской области в среду, 30 октября.

В Пензенской области пассажир иномарки погиб в ДТП с участием «КамАЗа». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в 3.00 на 185 км автодороги «Тамбов — Пенза» произошло столкновение автомобилей «Hyundai Solaris» и «КамАЗ». Пассажир легковой машины от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина 1995 года рождения, управлявший иномаркой, и пассажир 1991 года рождения были доставлены в больницу, где пострадавшим оказана необходимая помощь — госпитализация им не потребовалась.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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