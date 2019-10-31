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В Пензенской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей

13:18 | 31.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Пять человек — двое взрослых и трое детей — пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ-111830» и грузовика «КамАЗ-5410» с полуприцепом в Сосновоборском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 30 октября в 20.30 на 21 км автодороги «Кузнецк — Бестянка — Индерка» водитель автомобиля «ВАЗ-111830» 1974 года рождения допустил наезд на стоявший «КамАЗ-5410» с полуприцепом под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате происшествии водитель и пассажиры «ВАЗа» — женщина 1980 года рождения, девочки 2005 и 2004 годов рождения, а также мальчик 2009 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что по факту ДТП организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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