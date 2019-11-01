Пензенец погиб при падении фуры с моста в реку в Башкирии Происшествия

Уфа, 1 ноября 2019. PenzaNews. Житель Пензенской области, управлявший фурой «MAN», погиб при падении транспортного средства с моста в реку в Башкирии.

Фото: 02.мвд.рф

Трагическая авария произошла в минувший четверг, 31 октября.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно установлено, что фура следовала в направлении Оренбурга.

«В Стерлитамакском районе на 104 км автодороги «Уфа — Оренбург» 57-летний житель Пензенской области за рулем грузовика «MAN» перед мостом через реку Месельку допустил съезд в кювет с последующим скатом в речку. В результате водитель скончался на месте аварии», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Республике Башкортостан.

По факту трагического ДТП организована проверка.