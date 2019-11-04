В Пензе при тушении пожара обнаружен труп человека Происшествия

Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. Труп человека обнаружен при тушении пожара, произошедшего на территории садоводческого товарищества «Северная гора» в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 3 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Личность погибшего устанавливается», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что сигнал о происшествии поступил дежурному в 22.08.

«Сгорела кровля кирпичного дома площадью 40 кв. метров, во время пожара произошло ее обрушение», — пояснили в пресс-службе, добавив, что также огонь уничтожил дощатый сарай.

В ГУ МЧС отметили, что для тушения пожара привлекались 12 человек личного состава и две единицы техники.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.