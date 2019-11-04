В Наровчатском районе рано утром огонь охватил двухквартирный дом Происшествия

Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. Пожар в двухквартирном кирпичном доме площадью 120 кв. метров на улице Молодежной в селе Большое Кирдяшево Наровчатского района Пензенской области произошел утром в понедельник, 4 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Были эвакуированы четыре человека. В результате случившегося никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что дом выгорел внутри по всей площади, а также огонь уничтожил деревянную баню площадью 18 кв. метров.

«В ликвидации последствий пожара были задействованы четыре единицы техники и десять человек», — сказали в ГУ МЧС.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.