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При пожаре в пятиэтажном доме на улице Медицинской в Пензе пострадали два человека

09:35 | 05.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Два человека — мужчина 1950 года рождения и женщина 1976 года рождения — пострадали в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном доме №6 на улице Медицинской в Пензе в ночь на вторник, 5 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

При пожаре в пятиэтажном доме на улице Медицинской в Пензе пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигнал о происшествии поступил дежурному в 00.34», — уточнили в ведомстве, добавив, что на место были направлены семь единиц техники и 25 человек личного состава.

В пресс-службе пояснили, что пожарными были спасены 16 человек, в том числе ребенок.

«В результате случившегося выгорела комната на площади 16 кв. метров», — сказали в ГУ МЧС.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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