При пожаре в пятиэтажном доме на улице Медицинской в Пензе пострадали два человека
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Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Два человека — мужчина 1950 года рождения и женщина 1976 года рождения — пострадали в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном доме №6 на улице Медицинской в Пензе в ночь на вторник, 5 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Сигнал о происшествии поступил дежурному в 00.34», — уточнили в ведомстве, добавив, что на место были направлены семь единиц техники и 25 человек личного состава.
В пресс-службе пояснили, что пожарными были спасены 16 человек, в том числе ребенок.
«В результате случившегося выгорела комната на площади 16 кв. метров», — сказали в ГУ МЧС.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.