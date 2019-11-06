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Под Пензой при столкновении «BMW» и «ВАЗа» погибла женщина

20:37 | 06.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Женщина 1974 года рождения погибла в результате столкновения автомобилей «BMW» и «ВАЗ-2107» вблизи дома №1 на улице Дорожной в селе Бессоновка Пензенской области вечером в среду, 6 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой при столкновении «BMW» и «ВАЗа» погибла женщина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 17.55 произошло столкновение автомобиля «BMW» под управлением мужчины 1965 года рождения и автомашины «ВАЗ-2107», за рулем которой находился водитель 1992 года рождения. В результате происшествия пассажирка «ВАЗа» от полученных травм скончалась», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе информация о пострадавших», — добавили в отделе пропаганды.

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